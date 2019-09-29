أخبار مصر | برلماني: المصريون لقنوا جماعة الإخوان الإرهابية درسًا قاسيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: المصريون لقنوا جماعة الإخوان الإرهابية درسًا قاسيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لقنوا جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة درسا قاسيا فى الدعم الكبير وغير المسبوق للقائد البطل الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم استقرار مصر ومساندة الجيش والشرطة ضد الدعوات التي تتم حاليا وتستهدف زعزعة استقرار مصر وهدم مرحلة التنمية والتطوير التي بدأت في الفترة الأخيرة.

وأعلن "المسعود"، أن جميع المصريين والقوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدنى اكدوا رفضهم وبشكل قاطع وحاسم وواضح لما يتم من دعوات مشبوهة الغرض منها النيل من أمن واستقرار مصرنا الغالية على كافة الأصعدة، وطالب النائب محمد المسعود بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بأن يعبث بأمن مصر واستقرارها بأي صورة قد تؤدي الي النيل من استقرار بلدنا، مؤكدًا أن جميع الدعوات المشبوهة التي يتم الترويج لها مرفوضة من كل المصريين لانها دعوات مغرضة هدفها هدم ماتم تحقيقه من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد.

ووجه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، التحية لجموع المصريين على الصورة الحضارية فى تأييدهم الكبير لمصر وقيادتها وجميع مؤسساتها ورفعهم لعلم مصر وصور الرئيس السيسى وهتافاتهم المدوية ضد الارهاب والارهابيين وضد الأنظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، مؤكدا ان المصريين أكدوا للعالم كله اختيار طريق البناء والاستمرار فى الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد.

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وفي نفس السياق، قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ما حدث بالشوارع المصرية من مظاهرات في حب مصر، هو أكبر دليل على حرص المصريين على دعمهم للدولة المصرية وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، ضد دعاة الفوضى ومروجي الشائعات، ودليل انحياز الشعب بكل طوائفه خلف قياداته، وإصراره على استكمال مسيرة البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب.

وأوضح بركات، أن هذه التظاهرات خرجت للمطالبة باستقرار الدولة ومؤسساتها ضد التخريب والتحريض على هدم مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري أراد أن يبعث رسالة مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وأن المصريين أصبحوا يعلمون جيدًا المخططات التي يبثها الأشرار عن طريق صفحات السوشيال ميديا.

وأضاف النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الشعب المصري يدرك جيدا ما تم في عهد الرئيس السيسي من إنجازات، والذي دشن أكبر 3 محطات توليد كهرباء وقضى على الأزمة، وسلح الجيش بأقوى الأسلحة لتأمين مصر، وأطلق قمر صناعي، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمليون ونصف فدان، وتصدى لوباء فيروس سي، وقضى على طوابير الانتظار، وسدد كثير من ديون مصر، وكل ذلك تحقق بمصابرة المصريين ووقوفهم خلف قياداتهم، والشعب المصري غير مستعد للتفريط في كل ما حققه مرة أخرى.