أخبار مصر | أول تحرك برلماني حول واقعة الطفلة جنة

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تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والتضامن والأوقاف، بشأن واقعة وفاة الطفلة "جنة" ضحية التعذيب بمحافظة الدقهلية.

وقال "البلتاجي"، إن الطفلة لم تستمع بالحياة غير في بطن أمها، ومنذ ولادتها وهي تعاني أشد المعاناة، متسائلا: ماذا فعلت هذه الطفلة لكي تعاني كل هذه المعاناة؟، وشدد على ضرورة توقيع أقصى العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة، مُطالبًا بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأطفال لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وطالب النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بأهمية العمل على مواجهة هذه الأفعال من خلال التوعية الدينية والتثقيف الأسري.

وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، بعدم نشر أو تداول صورة الطفلة "جنة" أو شقيقتها وذلك حفاظًا على خصوصية الطفلتين وحقهما الذى كفله القانون لهما.

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ونوّه المجلس أن نشر صور الطفلتين يُعد مخالفا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بنص المادة (116) مكررًا (ب) والتي تنص على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.

وكشف التقرير المبدئي للطب الشرعي أن سبب وفاة الطفلة جنة حروق نارية في الجسم أدت إلى حدوث صدمة تسممية بالدم، وهبوط حاد في الدورة الدموية، والتنفسية مما أدى إلى الوفاة.

واستدعت نيابة شربين، الأم وأشقاءها، ويجرى الآن استكمال التحقيقات، بعد توقيع كشف طبي على شقيقة الطفلة المُتوفاة أماني والبالغة من العمر ٦ سنوات، التي تبين وجود آثار تعذيب أيضًا بجسدها، ومن المقرر دفن الطفلة اليوم السبت.

كانت الطفلة جنة محمد سمير عاطف والبالغة من العمر ٥ سنوات، دخلت مستشفى شربين العام وبمناظرتها تبين وجود إصابات متعددة بالجسم وحروق قديمة وحديثة، وتم إبلاغ الشرطة ونقلت لمستشفى المنصورة الدولي، وباستجواب جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها اللاإرادي، تم صدور قرار مساء الأربعاء بحبس الجدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

