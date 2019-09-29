مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال" النائب العام المساعد..و تصفية 15 إرهابيًا بالعريش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال" النائب العام المساعد..و تصفية 15 إرهابيًا بالعريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

بعد تحرشه بزوجته.. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لعامل القمامة بعد مقتله على يد ميكانيكي بالوراق



استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بجثة عامل جامع القمامة بعد مقتله على أيدى عامل ميكانيكي، وذلك بعد تحرشه بزوجته، وذلك للوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها، لكتابة تقرير واف عن الواقعة.

هارب من تنفيذ 20 حكمًا.. حبس صاحب شركة بالزاوية الحمراء



أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس صاحب شركة هارب من تنفيذ 20 حكما قضائيا بإجمالي 29 سنة سجن، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تصفية 15 إرهابيًا بالعريش



استمرارًا لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن.

ضبط طالب لانتحاله صفة وكيل نيابة عسكرية بالنزهة



ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على طالب انتحل صفة وكيل نيابة وبحوزته طبنجة لتسهيل مروره بالكمائن بمنطقة النزهة.

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سقوط تشكيل الشرطة المزيفة بالبساتين



تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين عن طريق انتحال صفة رجال شرطة بالبساتين.

"شاذ جنسيًا"..تجديد حبس عاطل لقتله لعامل بمنطقة الواحات



قرر قاضي المعارضات في جنوب الجيزة، حبس عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بقتل عامل بمنطقة الواحات بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ النائب العام على منصبه



أعلن المتحدث الرسمي بإسم النيابة الإدارية المستشار أحمد مرسي، عن زيارة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، لتهنئة على تولي مهام منصبه الرفيع نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية.

"زوجته أنقذته.. إحباط محاولة خطف شخص بالهرم



أحبط رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة محاولة خطف شخص، بعد تمكن الأهالي من ضبط خاطفيه ومحاولة إقتياده عنوه داخل سيارة ملاكي بمنطقة اللبيني، نطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.