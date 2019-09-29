مصر | رفض استئناف أمن الدولة وتأييد إخلاء سبيل متهمة من شركاء نجل حسن مالك بتدابير احترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض استئناف أمن الدولة وتأييد إخلاء سبيل متهمة من شركاء نجل حسن مالك بتدابير احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأييد القرار الصادر من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإخلاء سبيل رجاء السيد عبد الله البرماوي في اتهمها بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018، وذلك بتدابير احترازية، ورفضت الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا على هذا القرار.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد قامت باتخاذ إجراءات الاستئناف على قرار إخلاء السبيل الصادر من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعليه قد تحدد جلسة لنظر الإستئناف أمام الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة والتي أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين في هذة القضية عدة تهم منها الإنضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.

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وكان أيضًا قد أمر المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم "الإخوان"، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي التحريض على ممارسة العنف في هذة القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وأسندت النيابة، في تحقيقاتها التي تجرى بإشراف المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد لشؤون النيابات المتخصصة، إلى "معاذ" اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى "جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها".

وقامت نيابة أمن الدولة العليا، بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها "الإخوان"، بحسب الاتهامات.

