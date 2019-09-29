مصر | تجديد حبس صحفية واثنين آخرين في ترويجهم الشائعات حول خطف طالبة بجامعة أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس صحفية واثنين آخرين في ترويجهم الشائعات حول خطف طالبة بجامعة أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إلغاء القرار الصادر من الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة باخلاء سبيل الصحفية "آية محمد حامد محمد" واثنين اخرين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمُتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة حول واقعة اغتصاب طالبة بجامعة الأزهر وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، مشاركة جماعة إرهابية في إحدى أنشطة تلك الجماعة.. وامرت بتجديد حبس المتهمين لمدة 45 يوم على ذمة القضية.

وشمل القرار اثنين آخرين بخلاف الصحفية "آية محمد حامد محمد " هما محمد يوسف كمال عبد المعبود ومحمد حلمي محمد محمود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد قامت باتخاذ إجراءات الاستئناف علي قرار اخلاء السبيل الصادر من الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعليه قد تحدد جلسة لنظر الاستئناف امام الدائرة 30 ارهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة والتي اصدرت قرارها المتقدم.

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ويواجه المتهمون في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فى واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.

تعود الواقعة إلى مارس الماضي حين تظاهر عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط للكشف عن زميلة لهم ادّعوا أنه تم اختطافها، إلا أن الجامعة أكدت أن الأمر غير صحيح.

