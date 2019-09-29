مصر | "حيلة شيطانية".. القصة الكاملة لاختطاف رضيع من مستشفى أسيوط الجامعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حيلة شيطانية".. القصة الكاملة لاختطاف رضيع من مستشفى أسيوط الجامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بداية الواقعة
كانت تعتقد أن كذبتها لم تكشف، ولكن لعب القدر لعبته معها، عندما قدمت سيدة وتدعى "ر. م. ع»، 65 سنة، ربة منزل، مقيمة فى مركز منفلوط التابع للمحافظة بلاغًا لمركز الشرطة تفيد فيه بقيام سيدة منتقبة ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة فى مستشفى أسيوط الجامعى، بخطف نجلة ابنها حديثة الولادة، بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها، وذلك أثناء تواجد الجدة فى المستشفى بصحبة زوجة نجلها «ص. ع. أ»، البالغة من العمر 23 سنة.
وترجع أحداث الواقعة، أن السيدة وتدعى «ع. ع. أ»، 28 سنة، مقيمة فى مركز البدارى، حملت منذ فترة، وتُوفى جنينها، ولكنها أخفت الأمر عن زوجها خوفًا من الطلاق عندما يعلم بذلك الخبر، فاوهمته بأن حملها سليم، وعندما جاء وقت الولادة، اتفقت مع إحدى العاملات بالمستشفى بخطف رضيع" ذكر" مقابل 500 جنيه ولذا ترددت على المستشفى بزعم متابعة الحمل.
تحريات قطاع الأمن
وأفادت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، كشفت حيث ذكرت أن المتهمة منحت إحدى العاملات فى المستشفى 500 جنيه لمساعدتها فى الحصول على مولود، حيث ارتدت زى ممرضة ونقابًا لتخفى هويتها، وخطفت الطفلة، معتقدة أنها «ذكر»، وقام زوجها باستخراج شهادة ميلاد للطفلة باسم «محمد»، قبل أن يتم ضبط المتهمة والطفلة فى المنزل.
اعتراف المتهمة أمام رجال الشرطة
اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأن دافعها كان الخوف من تطليقها، فيما نفى الزوج معرفته بتصرف زوجته.
وبتضيق الخناق عليها اعترفت تفضيليًا بارتكاب الواقعة، وقالت إنها حملت منذ فترة، وتُوفى جنينها، ولكنها أخفت الأمر عن زوجها خشية تطليقها، وأوهمته بأن حملها سليم، واعتزمت اختطاف طفل حديث الولادة، ولذا ترددت على المستشفى بزعم متابعة الحمل، واتفقت مع إحدى العاملات فى المستشفى على مساعدتها فى خطف رضيع مقابل 500 جنيه.
وأضافت المتهمة، فى اعترافاتها، أنها توجهت إلى المستشفى بصحبة زوجها «أ. م. ح»، 35 سنة، مزارع، قبل 10 أيام من الواقعة، وأوهمته بأنها أنجبت ذكرًا، وتم حجزه بالحضَّانة، وأنه تقرر خروجه يوم ارتكاب الواقعة، وبعد ذلك عادت إلى المستشفى، وارتدت نقابًا وزى التمريض، بمساعدة العاملة، واختطفت الطفلة، معتقدة أنها ذكر، وعقب ذلك قام زوجها بالإبلاغ عن واقعة الميلاد بمكتب الصحة، وأطلق على المولودة اسم «محمد»، حتى تم ضبطها، وبمناقشة زوجها أيّد ما جاء فى اعترافاتها، ولكنه نفى علمه بمخططها الإجرامى.