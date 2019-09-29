مصر | "حيلة شيطانية".. القصة الكاملة لاختطاف رضيع من مستشفى أسيوط الجامعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حيلة شيطانية".. القصة الكاملة لاختطاف رضيع من مستشفى أسيوط الجامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"حيلة شيطانية"..اعتقدت بذكائها أن تختلق مثل هذه الحيلة، بأن تخفى آثار كذبها على زوجها، بأن جنينها توفى ولم تستطع أن تخبره بذلك الخبر، ولكن بدأت تفكر كيف تخرج من هذا المأزق، وأثناء زيارته لإحدى المستشفيات بدأت تخطر ببالها الفكرة بأن تتفق مع ممرضة لخطف أحد الأطفال.



بداية الواقعة



كانت تعتقد أن كذبتها لم تكشف، ولكن لعب القدر لعبته معها، عندما قدمت سيدة وتدعى "ر. م. ع»، 65 سنة، ربة منزل، مقيمة فى مركز منفلوط التابع للمحافظة بلاغًا لمركز الشرطة تفيد فيه بقيام سيدة منتقبة ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة فى مستشفى أسيوط الجامعى، بخطف نجلة ابنها حديثة الولادة، بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها، وذلك أثناء تواجد الجدة فى المستشفى بصحبة زوجة نجلها «ص. ع. أ»، البالغة من العمر 23 سنة.

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وترجع أحداث الواقعة، أن السيدة وتدعى «ع. ع. أ»، 28 سنة، مقيمة فى مركز البدارى، حملت منذ فترة، وتُوفى جنينها، ولكنها أخفت الأمر عن زوجها خوفًا من الطلاق عندما يعلم بذلك الخبر، فاوهمته بأن حملها سليم، وعندما جاء وقت الولادة، اتفقت مع إحدى العاملات بالمستشفى بخطف رضيع" ذكر" مقابل 500 جنيه ولذا ترددت على المستشفى بزعم متابعة الحمل. وترجع أحداث الواقعة، أن السيدة وتدعى «ع. ع. أ»، 28 سنة، مقيمة فى مركز البدارى، حملت منذ فترة، وتُوفى جنينها، ولكنها أخفت الأمر عن زوجها خوفًا من الطلاق عندما يعلم بذلك الخبر، فاوهمته بأن حملها سليم، وعندما جاء وقت الولادة، اتفقت مع إحدى العاملات بالمستشفى بخطف رضيع" ذكر" مقابل 500 جنيه ولذا ترددت على المستشفى بزعم متابعة الحمل. تحريات قطاع الأمن



وأفادت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، كشفت حيث ذكرت أن المتهمة منحت إحدى العاملات فى المستشفى 500 جنيه لمساعدتها فى الحصول على مولود، حيث ارتدت زى ممرضة ونقابًا لتخفى هويتها، وخطفت الطفلة، معتقدة أنها «ذكر»، وقام زوجها باستخراج شهادة ميلاد للطفلة باسم «محمد»، قبل أن يتم ضبط المتهمة والطفلة فى المنزل.



اعتراف المتهمة أمام رجال الشرطة