مصر | إلغاء قرار إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بتدابير احترازية وتجديد حبسه 45 يوماً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء قرار إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بتدابير احترازية وتجديد حبسه 45 يوماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 30 ارهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بقبول الاستئناف المقدم من نيابة امن الدوله العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة علي القرار الصادر من الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة باخلاء سبيل المتهم عمرو جلال الدين توفيق بكر في القضية رقم 1330 لسنة 2018 حصر امن الدولة العليا والمتهم فيها بالانضمام الي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وذلك بتدابير احترازية.. وقررت المحكمة تجديد حبس المتهم 45 يوما علي ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد قامت باتخاذ إجراءات الاستئناف علي قرار اخلاء السبيل الصادر من الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعليه قد تحدد جلسة لنظر الاستئناف امام الدائرة 30 ارهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة والتي اصدرت قرارها المتقدم.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1330 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.