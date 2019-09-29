مصر | إخلاء عقار في فيصل بعد سقوط أحد شرفاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء عقار في فيصل بعد سقوط أحد شرفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت اليوم الأحد، شرفة شقة سكنية بإحدي العقارات بمنطقة فيصل، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وجار إخلاء العقار، خوفا على حياة قاطنيه، لوجود شروخ بالعقار محل الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطار من اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شرفة شقة سكنية بأحد العقارات بأول شارع فيصل، غرب محافظة الجيزة، وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية، بقوات الإنقاذ البري، وصحبتهم قوة أمنية بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، ورجال الحي، وتبين أن العقار محل الواقعة أسفله مسجد، وتصادف سقوط شرفة الشقة، في غير أوقات الصلوات، كما تبين عدم وجود أي خسائر بشرية أو إصابات.

وكلفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بإخلاء العقار محل الواقعة، بعد معاينة قوات الإنقاذ البري للعقار، وتبين وجود شروخ بالعقار، وتم إخلائه من قاطنيه خوفا على أرواحهم، لحين ترميم العقار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

والجدير بالذكر أن هذه لم تكن الواقعة الأولي لسقوط شرفة منزل بمنطقة فيصل، الواقعة بغرب محافظة الجيزة، حيث سقطت شرفة شقة سكنية على مدرسة منذ عدة سنوات مما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

