مصر | حفظ التحقيقات فى واقعة انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها من الدور الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات فى واقعة انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها من الدور الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة دار السلام بحفظ التحقيقات فى واقعة انتحار ربة منزل بالقاء نفسها من الطابق الرابع عقب مشاجرة مع زوجها.

وتبين من مناظرة النيابة العامة للجثة أنها لسيدة ثلاثينية العمر مصابة بعدة كسور فى الجسم ونزيف حاد بالمخ أدى إلى وفاتها فى الحال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من شرفة منزلها، بالطابق الرابع بأحد العقارات، دائرة القسم، مما أسفر عن إصابتها بنزيف حاد ووفاتها على الفور.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة سيدة فى العقد الثالث من العمر، وأشارت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان إلى أنها ألقت نفسها بعد مشاجرة مع زوجها، وتم التحفظ على الجثمان ونقلها للمستشفى، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة التى تولت التحقيقات.

كما تلقي العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي، مفاده، انتحار عامل يدعى "محمود حسين"، 40 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة عزبة خيرالله، دائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم وسام عطية، وبإجراء التحريات تبين دخول الضحية في أزمة مالية وتعثره في سدادها ما جعله يقدم على الانتحار وشنق نفسه داخل مسكنه، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، كما استدعت النيابة العامة شهود العيان من الأهالي للاستماع إلى أقوالهم والذين أكدوا أن المتوفى كان يعاني من أزمة نفسية لفترة بسبب مروره بأزمة مالية اضطرته لاقتراض 5000 آلاف جنيه وعند ميعاد سداد المبلغ عجز عن سداده ودخل في حالة نفسة وقاما بالانتحار بشنق نفسه داخل منزله، وأنه كان حسن السمعة والسيرة، وأخطر اللواء محمد منصور مسساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.