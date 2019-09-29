مصر | حبس طالب انتحل صفة وكيل نيابة بالنزهة

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أمرت نيابة النزهة بحبس طالب، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بانتحال صفة وكيل نيابة، وضبط بحوزته طبنجة لتسهيل مروره بالكمائن، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى أسفل كوبري الحرفيين ـ دائرة قسم شرطة النزهة اشتبه فى سيارة ماركة إسكودا أوكتافيا سوداء اللون " بدون لوحات معدنية " بسؤال قائدها عن تراخيص السيارة إدعى انه يعمل وكيل نيابة شرق القاهرة العسكرية وباستكمال الفحص تبين أنه يدعى أمير ه، 22 سنة، طالب وعثر بداخل السيارة علي طبنجة صوت ماركة RETAY XR " بدون طلقات "، جراب طبنجة، 2 لوحة معدنية خاصة بالسيارة وتحمل أرقام ط ف ط 526 (مقيدة باسم والده) هاتف محمول يحوي صور له مرتديًا ملابس تشبه الملابس العسكرية.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع وأقر بانتحاله صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الأكمنة، تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

