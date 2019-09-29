مصر | ضبط صيدلي بحوزته 1178 قرص منشطات جنسية في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صيدلي بحوزته 1178 قرص منشطات جنسية في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عدد 8 قرص منشط جنسي، و5 عبوة مدون عليها باللغة الإنجليزية " PLANT VIGRA " بداخلهم
عدد 60 قرص منشط جنسي، و3 عبوات مدون عليها باللغة الإنجليزية " JAGUAR " بداخلهم عدد 30 قرص منشط جنسي، عبوة مدون عليها باللغة الإنجليزية "FOX " بداخلهم عدد 10 قرص منشط جنسي، 3 عبوات مدون عليها باللغة الإنجليزية " VIGRA " بداخلهم عدد 90 قرص منشط جنسي، 2عبوة مدون عليهما باللغة الإنجليزية " CIALIS " بداخلهم عدد 60 قرص منشط جنسي، بإجمالي عدد 1038 قرص منشط جنسي وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
كذكل تم العثور على 10 شرائط مدون عليها باللغة الإنجليزية " PRAZOLAM " بداخلهم عدد 100 قرص مخدر، 3 شرائط مدون عليها باللغة الإنجليزية " MIGRAINIL " بداخلهم عدد 30 قرص مخدر، شريط مدون عليه باللغة الإنجليزية " TAMRAL " بداخلهم عدد 10 قرص مخدر.
بإجمالي عدد 140 قرص مخدر.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير شرعية
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.