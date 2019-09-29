مصر | حبس عاطل لسرقته مواتير مياه العقارات بحدائق حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لسرقته مواتير مياه العقارات بحدائق حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعصرة بحبس، عاطل4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة مواتير مياه من داخل أحد العقارات بمنطقة حدائق حلوان.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول المتهم عما قد ارتكبه من وقائع أخرى مماثلة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي، مفاده الإمساك بشاب، حال قيامه بسرقة مواتير مياه، داخل أحد العقارات، بمنطقة حدائق حلوان، وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أنه شاب في العقد الثاني من العمر، وضبط بحوزته موتور مياه، خاص بعمارة سكنية، وتم ضبط المتهم وإالقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بالسرقة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وتنص عقوبة السرقة في المادة 314 على أن يعاقب المتهم بالسجن المشدد من قاما بارتكاب السرقة بالاكراه، وأما المادة 315 نصت على كل من قاما بالسرقة فى الطريق العام سواء كانت داخل المدن او خارجها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

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وفى المادة 316 تنص على السجن المشدد على المتهم إحدثت السرقة ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات فى هذه الحالات:

على جريمة السرقة التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

على جريمة السرقة التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة.