مصر | استمرار حبس موظف ذبح زوجته لشكه في سلوكها بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس موظف ذبح زوجته لشكه في سلوكها بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس موظف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته بسبب سوء سلوكها فى منطقة الخليفة.

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليها وأرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب إرسال بيان الصفة التشريحية.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لسيدة تبلغ من العمر 40 سنة موظفة فى الحى ومصابة بعدة طعنات بمختلف الجسم مما أدى الى نزيف لديها وتوقف الانشطة الحيوية ووفاتها فى الحال.

Advertisements

وتلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفادة تلقيه بلاغا من قسم شرطة الخليفة، بوجود قتيلة داخل شقتها بمنطقة الإمام الشافعي.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالي يفيد بقتل موظف زوجته خلال مشاجرة بينهما في منطقة الإمام الشافعي بالخليفة.

على الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وعثر على جثة موظفة، بينما هرب المتهم فور ارتكابه الجريمة،وباعداد الاكمنة اللازمة تم ضبطه وإلقاء القبض عليه وبمواجهته بالواقعة المنسوبة إليه أعترف بها وأنها كان يشك فى سلوكها ويوم الواقعة استمع اليها وكانت تتحدث فى الهاتف مع رجل غريب فتشاجر معها وتطورت المشاجرة بينهم الى أن اسرع نحو المطبخ واخذ بسكين وقاما بطعنها عدة طعنات فى الجسم أدت الى وفاتها فى الحال، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.