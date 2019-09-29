مصر | "بسبب رفضه إعطائه مستحقاته".. ضبط عامل لسرقة مطعم انتقامًا من مديره بالزيتون

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده انه أثناء مرور قوة أمنية بقسم شرطة الزيتون، بقيادة الرائد احمد صبرى معاون المباحث بمنطقة ميدان الطاهرة دائرة القسم، وتمكن من ضبط كلًا من "أحمد. م"، 23 سنة، عامل، و"محمد. ج"، 36 سنة، عامل، حال استقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما 2 شاشة LCD 0، جهاز كمبيوتر، كمية من الملابس ( 17 تى شيرت، 31 بنطال جينز، جاكت جينز، 19 حزام، 14 جورب مجهولة المصدر، هاتف محمول "ملك المتهم الأول".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بأنها من متحصلات واقعتى سرقة، وأقر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله بمطعم ملك "خالد. ف"، 57 سنة، صاحب مطعم بشارع مكرم عبيد، ورفض الأخير تسليمه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقته وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى وتمكنا من دخول المطعم بأسلوب " المفتاح المصطنع " والاستيلاء على شاشة LCD، وجهاز كمبيوتر بحوزتهما من داخل المطعم.