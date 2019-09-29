شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وإسعاد يونس وكندة علوش يعلقون على مقتل الطفلة جنّة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بكلمات مؤثرة، رثا نجوم الوسط الفني والإعلامي الطفلة الضحية "جنة" واصفين مدى تعاطفهم معها، ومطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على جدة الضحية وخالها اللذين تجردا من صفات الإنسانية، حيث علق على الواقعة إسعاد يونس والفنان أحمد السقا وكندة علوش وغيرهم.

إسعاد يونس

اكتفت الفنانة إسعاد يونس بكلمتين فقط وصفت من خلالهما مشاعرها تجاه الطفلة جنة، إذ قالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جنة منيمتنيش».

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تعليق إسعاد يونس على قضية جنة

أحمد السقا

فعّل النجم أحمد السقا الهاشتاج وعبّر عن مشاعره تجاه الطفلة واصفًا الإعدام الذي يعد عقابًا قاسيًا بأنه راحة بالنسبة للجاني عليها، إذ قال: «تخيل إن الإعدام الحكم القاسي ده بمثابة راحة للمجرمين دول اللي المفروض يتعدموا كل يوم».

تعليق أحمد السقا على قضية جنة

كندة علوش

وصفت النجمة كندة علوش قصة جنة بأنها من أبشع القصص التي رأتها قائلة: «من أبشع القصص إللى سمعتها بحياتي كيف ممكن يكون في بشر بهالقسوة وقادرين يمارسو قسوتن وبشاعتن على أطفالن من ميز السوشيال ميديا القليلة إنها تسلط الضوء على هيك قصص وتشكل ضغط لعقاب المجرمين ممكن هالشي يخلي الناس تخاف شوي وتفكر قبل ماترتكب جرائم من هالنوع».

تعليق كندة علوش على قضية الطفلة جنة

وكانت الطفلة جنة، التي تبلغ من العمر 5 أعوام، قد تعرضت لاغتصاب من قِبَل خالها، كما قررت جدتها أن تخفي آثار الحادث من خلال تطبيق جريمة أبشع، حيث عذبت الطفلة في أجزاء حساسة من جسمها حتى لا يظهر آثار الاعتداء الجنسي عليها، وهو ما أدى لبتر في الساق، ثم الوفاة، بعد توقف عضلة القلب عن العمل.