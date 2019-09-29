شكرا لقرائتكم خبر عن «الجارديان»: «نصف شمس صفراء» ضمن أفضل 100 كتاب في القرن الـ21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت صحيفة الجارديان، 21 سبتمبر الماضي، قائمة بأفضل 100 كتاب في القرن الواحد والعشرين. وحصل على المركز العاشر في القائمة رواية «نصف شمس صفراء»، للمؤلفة النيجيرية تشيماماندا انجوزي أديتشي، وترجمة وتقديم الكاتبة فاطمة ناعوت. وتستكشف المؤلفة الإرث الوحشي للاستعمار في أفريقيا. ومن المقرر أن يعاد طبع الكتاب، ليصدر قريبًا عن دار المدى في بغداد خلال الشهر المقبل. رواية نصف شمس صفراء

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