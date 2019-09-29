شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي بإعلان نتائج طلاب مدرسة «لم ينجح أحد» برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دائرة المستشار عبدالحميد شداد، بالحكم بإعلان نتائج طلاب مدرسة لم ينجح أحد برأس غارب، في الطعون المقدمة من 31 طالبا بمدرسة صالح عوض الله برأس غارب المعروفة إعلاميًا بـ«مدرسة لم ينجح أحد»، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، رئيس قطاع التعليم الفني.

وامتنع طلاب الصف الخامس الثانوي الصناعي بقسم بترول في مدرسة صالح عوض الله بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر نظام خمس سنوات عن دخول امتحان الدور الثاني بعد اعتبارهم راسبين في الدور الأول بعد رفض الطلاب تأدية امتحانات المواد التخصصية بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على دخولهم امتحانات الدور الثاني وتمسكهم بالحصول على درجات امتحان الدور الأول.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد وافق على دخول طلاب الصف الخامس الثانوي الصناعي بقسم بترول في مدرسة صالح عوض الله بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر نظام خمس سنوات امتحانات المواد التخصصية والبالغ عددها ٨ مواد بالدور الثاني وذلك بعد أن رسب جميع الطلاب وعددهم 31 في امتحانات الدور الأول وتم حجب نتائجهم بسبب الغش الجماعي ورفض الطلاب وأولياء أمورهم القرار وطالبوا بإعلان نتيجة الدور الأول والحصول على كامل الدرجات والاستمرار في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الوزير.