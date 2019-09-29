شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتابع حملات التفتيش الميدانية على مصادر التلوث بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت وزارة البيئة سلسلة حملات تفتيشية على المنشآت المختلفة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمتابعة المستمرة لمصادر التلوث المحتملة وخطط الإصحاح البيئى للمنشآت، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية على مدار أربعة أيام على عدد 44 منشأة صناعية بشبرا، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة وقسم أول وثانٍ شرطة شبرا الخيمة ومكتب البيئة بحى غرب وشرق شبرا، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات البيئية بعدد من المنشآت بالمخالفة لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم تنفيذ حملات تفتيشية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز طبية، حيث تم التفتيش على ٤٩ منشأة، منها ١٣ بالقاهرة، و١٣ بالجيزة، أما القليوبية فقد تم التفتيش على عدد ٢٣ منشأة طبية بها، وذلك على مدار ٨ أيام، بالتعاون مع عدد من أقسام الشرطة المعنية بنطاق كل محافظة أيضا بالتعاون مع مديريات الصحة.

وأسفر التفتيش على المنشآت الطبية عن رصد عدد من المخالفات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وجهت كل محاور التفتيش البيئى المتواجدة بالقاهرة والأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة بإعداد تقارير فنية تعكس الواقع الميدانى للتعرف على الحالة البيئية أولا بأول من خلال فرق التفتيش البيئى التابعة للإدارة العامة للتفتيش البيئى والأفرع الإقليمية، وشددت على توعية المنشآت بالإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال مخالفة المنشأة للاشتراطات الواردة بقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية، لاتخاذ المنشآت ما يلزم من إجراءات احترازية تحد من التلوث.