شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مدرسة ثانوية فنية عسكرية في الوادي الجديد‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الأحد، أنه تم افتتاح مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، التي تتبع إدارة الخارجة التعليمية، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وتعد المدرسة أول مدرسة صناعية فنية عسكرية بالمحافظة، وثالث مدرسة ثانوية عسكرية بعد مدرستي السادات بالخارجة وموط بالداخلة، وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الطلاب من خلال الانضباط العسكري، أثناء الدراسة بالمدرسة الثانوية الصناعية.

وقال إنه تم الانتهاء من رفع كفاءة المدرسة، والانتهاء من كل التجهيزات اللازمة للتدريبات والدراسة العملية والنظرية في ظل أن المدرسة الصناعية تعتمد بشكل أساسي على الجانب التدريبي العملي الذي امتزج بالتدريب والانضباط العسكري، وهو الأمر الذي حقق نتائج إيجابية بمدرستي السادات وموط الثانوية العامة، وسيتحقق بشكل أفضل بالثانوية الصناعية الفنية.