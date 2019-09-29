شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتب تموين مدينة نصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مكتب تموين مدينة نصر بعد الانتهاء من تطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، في إطار التعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل بالتعاون مع وزارة التموين على رفع كفاءة مكاتب التموين والبالغ عددها بالقاهرة حوالي 75 مكتبًا، تم تطوير 9 منها، وذلك بتزويدها بأجهزة الحاسب المتطورة والشبكات مع توفير التدريب اللازم للعاملين بها، مما يساهم في سرعة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في يسر وسهولة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.

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وأشار وزير التموين إلى أن الهدف من عملية تطوير المكاتب التموينية تنقية البطاقات التموينية واستهداف الفئات المستحقة مع إعداد قاعدة بيانات سليمة والعمل على توفير تكافل اجتماعي متميز.

وأضاف الوزير أن الوزارة تبحث حالياً من خلال لجان البحث أكثر من 400 ألف تظلم، وفي حالة زيادة مدة البحث على 21 يومًا من تقديم طلب التظلم يتم صرف التموين للمواطن بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من بحث تظلمه وتحديد مدى استحقاقه من عدمه.

كما أكد الوزير خلال الافتتاح على العاملين بالمكتب ضرورة تقديم المساعدة للمواطنين وعلى المواطن أن يقدم كل المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على حصته التموينية. شهد الافتتاح إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وإبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.