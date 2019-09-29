شكرا لقرائتكم خبر عن ماجي الحلواني: طردت محمد علي من الجامعة منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصفت الدكتورة ماجى الحلوانى، أستاذ الإعلام، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية، محمد علي بـ«المهرج والكاذب»، وقالت: «قمت بطرده من الجامعة منذ عامين عندما تمت استضافته في إحدى الحفلات بسبب آرائه الاستفزازية وانتقاده للمشروعات الكبرى للدولة».

وأضافت «الحلوانى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الإعلام المصرى واجه الإعلام القطرى والتركى بندية، لكن حجم الأكاذيب والافتراءات كان أكبر، وتساءلت: «ألا يستحي أمير قطر من هذه الأكاذيب وكيف يسمح لقناته بكل هذا الافتراء الذي يخرج عن ميثاق الشرف الصحفى والإعلامي؟!».

ولفتت إلى أن يوم الجمعة الماضى أسقط كل الأقنعة بسبب وعى الشعب ووقوفه إلى جانب الرئيس. وأضافت: «نحتاج إلى وجوه إعلامية جديدة ودماء تضخ في الحقل الإعلامى بأساليب جديدة»، لافتة إلى قيام الجامعة بعقد مؤتمر دولى للإعلام لمواجهة الشائعات يحضره كبار أساتذة وخبراء الصحافة والإعلام في ديسمبر المقبل. وختمت: «نحتاج إلى وزير للإعلام لتنظيم العمل الإعلامى والصحفى وترتيب الحقل».