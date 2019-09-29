شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار محمد المهدي وزير العدالة الانتقالية السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيّب الموت صباح اليوم، الأحد، المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية السابق، رئيس مجلس الدولة الأسبق، القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية، بعد رحلة حافلة بالعطاء في السلك القضائي والعدالة.

يذكر أن الراحل من أبرز القانونيين المصريين، حيث شغل منصب رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس الدولة في الفترة من سنة 2000 حتى نهاية سبتمبر 2001، وهو من مواليد المنيل 1936.