شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار محمد المهدي وزير العدالة الانتقالية السابق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غيّب الموت صباح اليوم، الأحد، المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية السابق، رئيس مجلس الدولة الأسبق، القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية، بعد رحلة حافلة بالعطاء في السلك القضائي والعدالة.
يذكر أن الراحل من أبرز القانونيين المصريين، حيث شغل منصب رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس الدولة في الفترة من سنة 2000 حتى نهاية سبتمبر 2001، وهو من مواليد المنيل 1936.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المستشار محمد المهدي وزير العدالة الانتقالية السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.