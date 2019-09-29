شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك برلماني بعد مقتل «الطفلة جنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات مهمة وجوهرية على قانوني الحضانة والطفل والأحوال الشخصية لمجلس النواب في أول جلسة يعقدها البرلمان، غدا الثلاثاء، في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، بعد واقعة مقتل الطفلة جنة على يد جدتها بعد التعذيب الذي تعرضت له بقرية «بساط كريم الدين» بمركز شربين بمحافظة الدقهلية نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، ووجود آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.

وأدان «عابد» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، هذه الواقعة، مشيرًا إلى أنها هزت وجدان الرأى العام، وقال: «التعديلات تتضمن إلغاء لفظ (حق التأديب الشرعي) الواردة في الفقرة 7 مكرر أ من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 باعتبارها بابًا خلفيًا لممارسة العنف، إضافة إلى إقرار مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الأطفال اليتامى وأبناء المطلقين وفرض عقوبات رادعة ضد كل من تسوّل له نفسه تعذيب الأطفال بأى صورة ومنع أي مبررات لتعذيب الأطفال لأى سبب من الأسباب».

وأضاف «عابد»: «سأتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول هذه الواقعة الكارثية لإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ليكون أول ملف تناقشه اللجنة، وتوجيه الدعوة للمجالس القومية للأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة».