شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: فتح باب التقدم لـ 1220 بعثة جديدة بتكلفة 1.6 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للبعثات عام 2019- 2020، بالنظام التنافسي بين أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة من الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد البعثات 1220 بعثة في مختلف البرامج، التي تحتاج إليها الدولة، على أن يكون آخر موعد للتقدم 29 ديسمبر المقبل.

وقال عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، حول خطة البعثات، إن ميزانية البعثات تصل إلى ١.٦ مليار جنيه، موضحا أن تكلفة المبعوث الواحد تتراوح من مليون إلى ٤ ملايين جنيه، وذلك حسب التخصصات والدول المبعوث إليها وأيضا حسب البعثة، سواء كانت الدكتوراه أو الماجستير أو جمع المادة العلمية والإشراف المشتركة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى إنشاء موقع إلكتروني مبسط خاص بالدراسة بالخارج والإيفاد بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات التابع لوزارة التعليم العالي، لكل البرامج الدراسية لمساعدة الراغبين في الحصول على البعثات التعرف على مختلف البرامج والدول والمادة العلمية وإمكانية دراستها، وكذلك كل التفاصيل في الدولة التي سيتم إيفاد المبتعث إليها، مضيفا أن تأسيس الموقع جاء إحلالا للإعلانات الورقية بالصحف التي لم تكن تصل لعدد كبير من المجتمع الأكاديمي والمستفيدين.

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وأضاف عبدالغفار أن تخصصات الإيفاد تغطي بعض التخصصات المهمة التي تحتاجها الدولة كالطاقة الجديدة وعلوم الحاسبات والبيانات والاتصالات والعلوم الطبية بكل تخصصاتها والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأمن وحماية المعلومات والتخطيط وإدارة المدن الذكية والخضراء، مشيراً إلى أن كوتة كل تخصص مقابل التخصصات الأخرى تترك للجنة التنفيذية وكذلك احتياجات الدولة ومتطلبات تأهل المجتمع، مضيفا أن التحرك في التخصصات التي سيتم تمويلها في البعثات مرتبطة بالمجتمع ومشروعات الدولة.

وأشار إلى أن هناك قانونًا جديدًا تتم مناقشته في مجلس النواب للبعثات، خاصة أن القانون لم يتغير منذ عام ١٩٥٩، لوضع الضوابط الخاصة بنظام البعثات، موضحا أنه من المقرر أن يصدر القانون خلال ٣ شهور، مؤكدا أن إتاحة وزارة التعليم بيئة بحثية جيدة وإنشاء مراكز بحثية على مستوى عالٍ تجذب المبتعثين للخارج على العودة مرة أخرى، بالإضافة إلى تهيئة المناخ وتوفير المغريات منعًا لاستقطاب الدول الأجنبية لهم.

من جانبه، قال الدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية لإدارة البعثات والملحقين الثقافيين بوزارة التعليم العالي، إن الوزارة وسعت قاعدة المحكمين للأساتذة الراغبين في السفر وذلك لسرعة الانتهاء من اختباراتهم، وهي كانت مشكلة مزمنة بالوزارة مسبقا، مشيراً إلى أن قرار عدم السماح لأعضاء الهيئة المعاونة الذين لم تتخطَّ مدة خدمتهم سنتين التقدم لإعلان السفر، على أن توفر وزارة التعليم العالي تدريبا وتأهيلا لهم بقطاع البعثات بالمبنى الجديد بمدينة نصر حتى يتمكنوا من التقدم للسفر مقبلا.

وأوضح حمزة أنه سيتم حساب سن المتقدمين للسفر اعتبارا من يوم 29 ديسمبر 2019 باعتباره يوم غلق الباب أمام الراغبين في السفر، مضيفا أنه يجب أن يحقق الراغب في السفر الحد الأدنى للغة والذي أعلنت عنه الوزارة بمقدار 6 في اختبارات تحديد اللغة، وأنه لن يقبل طلب الراغب في السفر حتى وإن كانت الدولة التي سيتم السفر إليها تطلب ذلك.

وأشارت الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، إلى أن مصر لديها ٢٥ مكتبًا ثقافيًا حول العالم، وتتركز جميعها في الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب واحد في أفريقيا.