شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تقرر زيادة رحلاتها لطوكيو خلال الموسم السياحى الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مصر للطيران، زيادة تشغيل خط طوكيو خلال الموسم السياحي الشتوي،اعتبارًا من 25 ديسمبر القادم ، لتصبح 3 رحلات أسبوعيًا بدلا من رحلتين ، وذلك لدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة من السوق الأسيوي.

يأتي ذلك من منطلق حرص مصر للطيران على التواجد في السوق الياباني ، فضلاً عن أهمية رحلات طوكيو في تغذية خطوط مصر للطيران بالمسافرين عبر القاهرة إلى أوروبا وأفريقيا وخطوط ما بعد القاهرة.

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يذكر أن زيادة عدد الرحلات بين مصر واليابان يعود إلى ارتفاع حجم الطلب والحجوزات السياحية من السائح الياباني، خاصة خلال الموسم السياحي الشتوي، والذي يمثل ذروة توافد اليابانيين إلى المقصد السياحي المصري .