شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات لإزالة الإشغالات والقمامة ورصف شوارع بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء مجدى الوصيف، رئيس حى شرق مدينة نصر لمتابعة أعمال التطوير بالشوارع، حيث تم استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة صقر قريش بالحى العاشر وتجريد الشارع وإزالة المطبات لتكملة الرصف بشارع صقر قريش.

وأضاف رئيس حى شرق مدينة نصر أنه تم البدء فى رفع كفاءة وصيانة الاعمدة و تطوير مناطق "شارع آل عثمان منطقة جنوب مدينة نصر - الوفاء و الأمل"، مشيرًا إلى أنه جارى العمل والمتابعة لتنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعة لجميع مناطق الحى حرصا على استعادة المظهر الحضارى والبيئى اللائق بمناطق حى شرق مدينة نصر.

كما أجرى رئيس الحى حملة لرفع الإشغالات والنظافة وإزالة المخالفات فى منطقة السوق التجارى بالحى العاشر حيث تم اعمال تشجير للمنطقة ودهانات بواسطة المواطنين القاطنين بالمنطقة فى إطار المشاركة المجتمعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة كشك مخالف (بدون ترخيص) شارع إبراهيم ناجى المنطقة العاشرة ( وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم رفع الإشغالات بشارع عبد العزيز عيسى المنطقة التاسعة، وتم رفع الإشغالات بشارع الصواف المنطقة العاشرة.

كما تم رفع الإشغالات بشارع نجاتى سراج المنطقة الثامنة، والمرور بواسطة إدارة البيئة بالحى تبين وجود مخالفات بيئية فى بعض المنشآت فتم تحرير إنذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وإرسالها إلى النيابة العامة فى نطاق حى شرق مدينة نصر .

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