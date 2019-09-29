شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ البحر الأحمر" تعلن استقبال ومغادرة 389 شاحنة و192 سيارة عبر موانيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 389 شاحنة بضائع و192 سيارة اليوم الأحد، وأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى الحرية، والقاهرة، وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 140 شاحنة و43 سيارة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 111 شاحنة و135 سيارة.
وأضافت هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 74 شاحنة و3 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 23 شاحنة و3 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة و8 سيارة.
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