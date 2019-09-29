شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تتابع خطة تطوير نادى السكة الحديد الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المسئولون فى وزارة النقل مع مجلس إدارة نادى السكة الحديد الرياضى خطة تطوير النادى والنهوض بالخدمات التى يقدمها سواء على المستوى الرياضى أو الاجتماعى، حيث تم استعراض خطة التطوير الخاصة بالنشاط الرياضى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير حمام السباحة والاستاد الكبير بالنادى وجار تطوير الاستاد الصغير، كما ناقش الاجتماع المقترح الخاص بإنشاء صالة مغطاة للألعاب الرياضية، وخطة تطوير المبانى الإدارية والاجتماعية .

وطالبت وزارة النقل من مجلس الإدارة تقديم النادى خدمة مميزة لكافة الأعضاء، كما استعرضت الخطة الاستثمارية لزيادة الموارد المالية للنادي كإقامة قاعة أخرى للمناسبات وخطة تطوير السور الخاص بالنادى واقامة محلات تجارية به بعد التنسيق مع محافظة القاهرة

جدير بالذكر أن نادى السكة الحديد تم إنشاؤه عام 1903، وشهد العديد من المباريات المحلية والدولية، وهو يخدم العاملين وأسرهم من خلال ما يتضمنه النادى من أنشطة رياضية فى كل المجالات.