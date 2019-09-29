شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تطوير المكاتب التموينية هدفه تنقية البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مكتب تموين مدينة نصر بعد الانتهاء من تطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، بحضور محافظ القاهرة، فى إطار التعاون بين الوزارة والمحافظة، للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى المنطقة .

وقال محافظ القاهرة، إن المحافظة تعمل بالتعاون مع وزارة التموين على رفع كفاءة مكاتب التموين والبالغ عددها بالقاهرة حوالى 75 مكتب تم تطوير 9 مكاتب منهم وذلك بتزويدها بأجهزة الحاسب المتطورة والشبكات مع توفير التدريب اللازم للعاملين بها مما يساهم فى سرعة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين فى يسر وسهولة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة .

وأشار وزارة التموين، إلى أن الهدف من عملية تطوير المكاتب التموينية تنقية البطاقات التموينية واستهداف الفئات المستحقة مع إعداد قاعدة بيانات سليمة والعمل على توفير تكافل اجتماعى متميز .

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وأضافت، أن الوزارة تبحث حالياً من خلال لجان البحث أكثر من 400 ألف تظلم وفى حالة زيادة مدة البحث عن 21 يوما من تقديم طلب التظلم يتم صرف التموين للمواطن بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من بحث تظلمه وتحديد مدى استحقاقه من عدمه .

شهد الافتتاح إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وابراهيم عسقلانى مدير مديرية التموين بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .