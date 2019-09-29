شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة وفرانكفورت تحتفلان بمرور 40 عاما على اتفاق التوأمة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير خالد طه القنصل العام المصرى فى فرانكفورت وبيتر فلدمان عمدة فرانكفورت فى تدشين قطار الصداقة بين القاهرة وفرانكفورت المُزيّن بشعارات المدينتين وصور لأهم المعالم السياحية بهما، احتفالاً بمرور 40 عاماً على توقيع اتفاقية التوأمة بين المدينتين.

وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان لها اليوم الأحد، أن القطار انطلق من منطقة ريدروالد (Riederwald ) وصولاً إلى منطقة رومر (Römer ) مقر عمدة المدينة.

وأكد القنصل العام المصرى أن اتفاق التوأمة شكّل رابطة عميقة وتاريخية بين المدينتين بفضل الخلفية الثقافية الثرية التى يتميز بها كل من الشعبين المصرى والألماني..مشيرا إلى أن الاتفاق يعرز فرص تبادل الأفكار والخبرات فى المجالات الثقافية والسياحية والرياضية والتعليمية إضافةً إلى المزيد من التعاون فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

Advertisements

ومن جانبه .. أشار عمدة فرانكفورت إلى أن توقيع هذه الاتفاقية كان متزامناً مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام التى أظهرت للعالم الوجه الحقيقى لمصر الساعية نحو السلام.

وأشاد بهذه الاتفاقية التى أسهمت فى تعزيز التعاون فى كافة المجالات بين المدينتين..معرباً عن اعتزازه بزيارته الأخيرة للقاهرة ولقاءاته المتعددة التى عقدها مع كل من مسئولى محافظة القاهرة وشيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر والتى حققت دفعة مهمة فى الشراكة بين المدينتين .. مؤكدا حرصه البالغ على دعم تلك الشراكة وتعظيم الاستفادة المتبادلة منها.