تدريب 51 إماما ليبياً على مواجهة التطرف فى دورة لمنظمة خريجى الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، الدورة التدريبية لتأهيل 51 عالماً من أئمة ووعاظ ليبيا بمختلف المناطق، وتستمر حتى 11 أكتوبر المقبل، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة السمحة، وصقل مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية لمواجهة القضايا الفكرية والفقهية لتفنيد الأفكار المتطرفة.
وتهدف الدورة، التى يحاضر فيها نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف، إلى ترسيخ المنهج الأزهري، وتحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد شبهاته وتوسيع مدارك الأئمة والوعاظ بمختلف العلوم الشرعية.
يتضمن برنامج ومحاضرات الدورة العديد من المحاور، من بينها، التوعية بخطورة فكر الجماعات الإرهابية، وترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة فى عقول الناشئة والشباب، وكيفية التصدى للادعاءات المسيئة للإسلام، المذهب الوسطى المعتدل الذى يرعى حقوق الدين ويحافظ على ثوابته، ونشر سماحة الإسلام من خلال الفكر الأزهرى الصحيح.
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