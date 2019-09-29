شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم زراعة شعر الحاجب للرجال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها:"هل يجوز زراعة شعر الحاجب أم لا؟.

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"ربما هناك رجل أو امرأة لديه مشكلة فى شعر حاجبه، وهذا من قبيل الطب والدواء ومن العمليات التى ربما يترتب على عدم إجراؤها سبب فى انزوائه وبعده عن الناس والاكتئاب الشديد له وعصبية شديدة".

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وتابع عبد السميع:"فى هذه الحالة لا مانع من زراعة شعر الحواجب، طالما أن ذلك يتم بشكل طبى صحيح وعلى يد متخصصين من الأطباء".

كما أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر، على سؤال إحدى المتابعات حول حكم تهذيب وتجميل الحواجب لدى "الكوافير"، قائلاً:"يجوز للمتزوجة ولكن بإذن الزوج".

وتجرى دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا بشكل دورى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة عن أسئلة المتابعين من خلال أمناء الفتوى بالدار.