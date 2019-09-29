شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 295 بعثة خارجية كاملة للدكتوراة متاحة على الموقع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن البعثات الجديدة، التى توفرها الوزارة للباحثين فى الجامعات والمراكز البحثية ويبلغ عددها 1220 بعثة، من بينها 295 بعثة خارجية كاملة للدكتوراة و55 بعثة إشراف مشترك و230 مهمة علمية بعد الدكتوراة و40 منحة ماجستير وجمع مادة علمية للماجستير.

وأضاف حمزة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة اليوم للإعلان عن النظام الجديد للبعثات، أن هناك موقع مخصص للبعثات للتسهيل على الدراسين فى الوصول للمعلومة، موضحا أن شروط ومواعيد التقدم وكل شئ معلن على الموقع الإلكترونى.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تستخدمة موقع "لينكد إن" للتواصل مع الباحثين المصريين، معلنا وجود أكثر من 3 آلاف باحث من جامعات مصر "أساتذة وطلاب" على هذا الموقع، موضحا أن الفرصة متاحة للمعيدين والمدرسين المساعدين للتقدم لهذه المنح الجديدة.

وأكد أن التقدم بالملفات الورقية سيكون فى مقر الإدارة المركزية الجديد للبعثات فى مقر الوزارة بمدينة نصر، قائلا: "أكثر من نصف قوة الإدارة تباشر عملها من مدينة نصر حاليا ويسهل تقديم خدمة متميزة، ونعمل على بث محاضرة حية تفاعلية من خلال الإنترنت للباحثين المصريين حول هذه البعثات الجديدة".