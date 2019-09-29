شكرا لقرائتكم خبر عن بقرض 20 ألفا.. برمجيات وتنمية مهارات الأطفال بالخشب بـ400 تصميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصة نجاح جديدة يوثقها هذا التقرير المصور. استطاع صاحبها أن يحصل على تمويل من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليطلق مشروعه الخاص.

فى هذا التقرير نكشف المزيد من التفاصيل حول التسهيلات التى يقدمها الجهاز لراغبي الحصول على التمويل ودور التمويل فى زيادة القدرة الانتاجية وتشجيع المصانع على المنافسة فى السوق المحلى والأقليمى. وذلك كله من خلال تسليط الضوء على إحدى قصص النجاح بطلها يدعى هشام السيد .

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استطاع برأس مال قدره 10 آلاف جنيه، أن يبدأ حلمه ويطلق مشروعه المتخصص في مجال الدعاية والإعلان وصناعة مجسمات الاطفال وفوانيس رمضان وأمام حالة الإقبال المتزايد على منتجاته ورغبته فى زيادة القدرة الانتاجية لدى مصنعه، تقدم هشام بطلب حصول على قرض من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 20 ألف جنيه كدفعة أولى تضاعفت فيما بعد ووصلت إلى 40 ألف جنيه.