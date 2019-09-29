شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القضاء الأعلى يعلن عودة النائب العام السابق لعمله بمحكمة النقض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت محكمة النقض الجمعية العمومية العادية لها برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة - رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتوزيع العمل خلال العام القضائى الجديد 2019 – 2020، والذى يبدأ فى الأول من أكتوبر.

وعرض رئيس المكتب الفنى للمحكمة جدول الأعمال حيث وافقت الجمعية على تفويض المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة فى إداراتها طوال العام القضائى الجديد وعلى توزيع العمل بالدوائر بالمحكمة طوال العام ودورة الكسب غير المشروع.

وألقى المستشار عبد الله عصر كلمته أمام الجمعية، والتى رحب فى بدايتها بالأعضاء وهنأهم بالعام الجديد، وقال خلال كلمته، "إنه فى خدمة الأعضاء وحريص على كافة مصالحهم، وهو يشعر بكل ما يشعرون به من أمال وآلام، وإنه عاهد رجال القضاء منذ رئاسته للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى أن يكون الأمين والحريص والمدافع دائمًا عن مصالح رجال القضاء".

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وقال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض - مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، بأن المستشار عصر أعلن أمام الجمعية عن عودة المستشار نبيل صادق النائب العام السابق، لعمله بالمحكمة، وقال: "فيما يخص عودة النائب العام السابق إلى المحكمة إعمالًا للقانون وإن ذكره لا يعدو أن يكون تكريمًا له وترحيبًا به وهذا ما صادف الجمعية بتصفيق حاد".

وقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى، الشكر لمجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن للتعاون مع مجلس القضاء الأعلى فى شأن أمور رجال القضاء.

وتلقى رئيس المحكمة فى نهاية الجمعية العمومية، التهانى من قضاة النقض بنجاح الجمعية العمومية السنوية للمحكمة النقض.