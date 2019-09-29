الجريدة الرسمية تنشر قرارا بالإذن لـ22 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 22 شخصًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية. Advertisements ومن الأسماء: طارق أحمد إبراهيم، كريم أشرف نبيل، أحمد عصام عوض، مهند محمود محمد، عمر عبد العزيز شوقى، خلف مسعد سلامة، يوسف سلامة رشدى.

القرار القرار

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