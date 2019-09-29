شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الربط الإلكترونى بين العدل والبنك المركزى للاستعلام عن أحكام الإفلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر، إن وزارة العدل بدأت فى تطبيق برتوكول التعاون الذى وقعته مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-SCORE ممثلة عن البنك المركزى المصرى والخاص بتقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس.

وأوضحت المصادر، أن قطاع المحاكم المتخصصة قام خلال الفترة الماضية بتحديث قاعدة بيانات الخاصة بجميع الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية منذ 2008 وحتى الآن.

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وأشارت المصادر، إلى أن البنك المركزى قام بالتزامن مع ذلك فى اتخاذ إجراءات الربط الإلكترونى المباشر بين الوزارة ممثلة فى قطاع المحاكم المتخصصة وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للائتمان المصرفي.

وأوضحت المصادر، أن هذا الربط الالكترونى بين الوزارة وشركة الايسكور يوفر خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه أو مباشر اجراءات الصلح الواقى منه، وذلك من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل والتى توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقه وسرعة من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بوزارة العدل وبما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات.

وأطلق البنك المركزى توجيه للبنوك العاملة فى مصر لاستخدام هذه المنظومة، والاستفادة من هذا النوع من الخدمات.