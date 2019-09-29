شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قال والد قاتل الحارس الملكى السعودى #عبدالعزيز_الفغم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق له، نشر عضو مجلس الشورى السعودي مشعل ممدوح آل علي والد قاتل الحارس الشخصي للعاهل السعودى، اللواء عبد العزيز الفغم عددا من التغريدات على حسابه فى تويتر.

وكتب آل علي: "بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي، بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم، ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه ياذا الجلال والإكرام".

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وأضاف: "مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعتيه إلى مقعد عليا بعد أن كان في الدنيا ملازما لولي أمرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا عظم الله أجور ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذويه والشعب السعودي".

وكانت كشفت وزارة الداخلية السعودية عن قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان وأكدت أن القاتل سعودي الجنسية ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي صديق سابق له.