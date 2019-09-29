القضاء الإداري يوقف قرار الرسوب الجماعي لطلاب "الفنية للتكنولوجيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السادسة تعليم، بوقف قرار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، المتضمن إلغاء امتحانات طلاب دبلوم الثانوية الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينه نصر ورأس غاربَ، واتهامهم بالغش الجماعي، وذلك في الشق العاجل.

وأمرت المحكمة بإحالة الشق الموضوعي للدعوى لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وألزمت وزارة التربية والتعليم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

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كان وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا بإلغاء امتحانات طلاب الدبلوم الثانوية الفنية المتقدمة للتكنولوجيا والصيانة بمدينة نصر ورأس غارب، لاتهامهم هؤلاء الطلاب بحالات غش جماعي.

وطالبت دعاوى أولياء الأمور، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني، ووقف قرار إلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب.

وأوضحت أن طلاب الصف الخامس "دبلوم" بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، قد أدوا امتحانات دور مايو لعام 2018/ 2019 بجميع الأقسام بالمدرسة وعددها 7 أقسام، وتم سير العملية الامتحانية بكافة المواد بدون أي عوائق أو مشكلات تم رصدها من قبل مسؤولي المراقبة المكلفين بذلك داخل المدرسة وذلك على حد ما ذكرته الدعوى.