انهيار جزئي في عقار سكني بفيصل دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

رغم مرور 9 سنوات على مصرع مُدرسة سقطت عليها شرفة شقة، فلا تزال آثار الحادث عالقة في أذهان سكان منطقة فيصل.

مأساة كادت تتكرر أحداثها، فجر اليوم الأحد؛ ففي الواحدة بعد منتصف الليل، تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شرفة شقة سكنية بالطابق الثاني في عقار أسفله مسجد بـ"فيصل".

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دفع اللواء هاني السعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مسؤولي الحي، وتبين سقوط شرفة الشقة دون إصابات، فضلا عن وجود تصدعات بالعقار.

شكل مسئولو المحافظة لجنة هندسية لمعاينة العقار، والوقوف على مدى سلامته حرصا على حياة قاطنيه على حدٍ سواء.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.