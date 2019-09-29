قوافل الداخلية الطبية تجوب محافظتي القاهرة والدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، قافلة طبية ضمت كل التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي عزبة ميت الأكراد بدائرة قسم شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية.

أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبي على 777 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفي ذات السياق قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، بتوجيه قافلة طبية ضمت كل التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبي على المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية.

أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبي على 600 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم.