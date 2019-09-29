الأمن العام يضبط 141 سلاح ناري وينفذ 73 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 141 قطعة سلاح ناري، 175 قضية مخدرات، وتنفيذ 73395 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 40 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، ضبط 267 دراجة نارية مخالفة، إعادة سيارتين، 2 دراجة نارية، مُبلغ بسرقتها، فحص 122 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم، ضبط 27324 مخالفة مرورية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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