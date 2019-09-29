محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي، وعلاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية مقتل 15 عنصرا إرهابيًا، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمزرعة كائنة بحي الحوص- منطقة العبور- دائرة قسم شرطة أول العريش، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية تجاه قوات الجيش والشرطة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد: إنه عُثر بحوزتهم على (9 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و2 عبوة ناسفة، و1 حزام ناسف). تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر منها "حزام ناسف".. ماذا وجدت الداخلية بحوزة إرهابيي العريش؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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