منها "حزام ناسف".. ماذا وجدت الداخلية بحوزة إرهابيي العريش؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي، وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 15 عنصرا إرهابيًا، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمزرعة كائنة بحي الحوص- منطقة العبور- دائرة قسم شرطة أول العريش، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية تجاه قوات الجيش والشرطة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد: إنه عُثر بحوزتهم على (9 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و2 عبوة ناسفة، و1 حزام ناسف). تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.