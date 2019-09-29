ضبط موظف بالحي استغل موقعه لتمكين مواطن من بناء عقار مخالف بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط موظف بأحد الأحياء بمحافظة قنا، لاستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار مخالف على أرض زراعية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، قيام موظف بأحد الأحياء بمحافظة قنا، سبق اتهامه في قضية "أموال عامة"، باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص)، وتمكينه من بناء عقار مكون من 4 طوابق على أرض زراعية "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة والبناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون، الأمر الذي مكنه من توصيل المرافق للعقار، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام المتمثل في قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة.

تأكد ذلك بسؤال أحد مسئولي الزراعة بذات الناحية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وباستدعاء المتحر عنه ومواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.