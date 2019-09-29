"حقوق الإنسان" بالنواب: تعديلات على قانون الحضانة بعد واقعة الطفلة "جنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيقدم مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات جوهرية على قانوني الحضانة والطفل، والأحوال الشخصية، في أول جلسة يعقدها البرلمان، بعد واقعة مقتل الطفلة "جنة" على يد جدتها بعد التعذيب الذي تعرضت له بإحدى قرى محافظة الدقهلية.

وأوضح عابد - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد - أن التعديلات تتضمن إلغاء لفظ "حق التأديب الشرعي" الواردة في الفقرة "7 مكرر أ" من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، باعتبارها بابا خلفيا لممارسة العنف ضد الأطفال.

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وأشار إلى إضافة مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الأطفال الأيتام وأبناء الأسر المطلقة، ووقوع عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه تعذيب الأطفال بأي صورة لأي سبب من الأسباب.

وقال: "إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، حول هذه الواقعة الكارثية لإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ليكون أول ملف تناقشه اللجنة.

وأوضح أنه سيتم توجيه الدعوة للمجالس القومية للأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، لدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة.