"مصر للطيران": زيادة عدد الرحلات إلى طوكيو ابتداءً من ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طه عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، زيادة عدد رحلاتها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، اعتبارًا من 25 ديسمبر المقبل، لتصبح ٣ رحلات أسبوعيًا بدلا من رحلتين.

وبحسب بيان اليوم الأحد، يأتي ذلك في إطار دعم الشركة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة من السوق الأسيوي، وفي إطار الدور الذي تقوم به الشركة الوطنية في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي وتدعيم أواصر العلاقات مع دول الشرق الأقصي بما يخدم توجهات الدولة.

وأقام مكتب الشركة بطوكيو برئاسة محمد فرحات احتفالية مع كبرى الشركات السياحية، بحضور السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان، وممثلين عن المجلس الياباني.

استعراضت الشركة خطة تطوير الخطوط بهدف تقديم خدمة أفضل للركاب من منطلق الحرص على التواجد في السوق الياباني فضلاً عن أهمية رحلات طوكيو في تغذية خطوط الشركة بالمسافرين عبر القاهرة إلى أوروبا وأفريقيا وخطوط ما بعد القاهرة.