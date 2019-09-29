محلات تجارية وقاعة مناسبات.. وزير النقل يتابع خطة تطوير نادي السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

اجتمع الفريق كامل الوزير وزير النقل، مع مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي لمناقشة خطة تطوير النادي والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي والاجتماعي.

استعرض الوزير، خلال اللقاء خطة التطوير الخاصة بالنشاط الرياضي، بدءا من تطوير حمام السباحة والاستاد الكبير بالنادي، وجاري تطوير الاستاد الصغير.

وبحسب بيان الأحد، ناقش الوزير المقترح الخاص بإنشاء صالة مغطاة للألعاب الرياضية مطالبا أن يكون النادي مصدرًا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب بما يليق بعراقة وتاريخ النادي.

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كما ناقش خطة تطوير المباني الإدارية والاجتماعية، موضحا أن النادي الاجتماعي يجب أن يقدم خدمة مميزة لكافة الأعضاء.

واستعرض الوزير الخطة الاستثمارية لزيادة الموارد المالية للنادي كإقامة قاعة أخرى للمناسبات، وخطة تطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به بعد التنسيق مع محافظة القاهرة.

يذكر أن نادي السكة الحديد تم إنشاؤه عام 1903، وشهد العديد من المباريات المحلية والدولية ، وهو يخدم العاملين وأسرهم من خلال ما يتضمنه النادى من أنشطة رياضية في كل المجالات.