غدا.. "البيئة" تطلق منظومة رصد المخلفات في بعض أحياء القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تنظم وزارة البيئة، غدا الاثنين، فعاليات مؤتمر إطلاق منظومة رصد المخلفات في بعض أحياء محافظة القاهرة، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات الجهات المعنية.
وذكرت وزارة البيئة - في بيان اليوم الأحد - أن المؤتمر، الذي سيُعقد بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة)، سيتناول عرضا توضيحيا لمنظومة رصد المخلفات ومراحلها، وشرحا لمنظومة الرصد الإلكتروني، والتعريف بجهاز تنظيم المخلفات والأهداف الاستراتيجية لإنشائه.
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