51 إماما ليبياً في دورة "مواجهة التطرف" بمنظمة خريجي الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلقت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم الأحد، الدورة التدريبية لتأهيل 51 عالماً من أئمة ووعاظ ليبيا بمختلف المناطق، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وتستمر حتى 11 أكتوبر المقبل.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم الأحد، أن الدورة تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة السمحة، وصقل مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية لمواجهة القضايا الفكرية والفقهية لتفنيد الأفكار المتطرفة، وترسيخ المنهج الأزهري، وتحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد شبهاته وتوسيع مدارك الأئمة والوعاظ بمختلف العلوم الشرعية.

ويتضمن برنامج ومحاضرات الدورة العديد من المحاور، من بينها، التوعية بخطورة فكر الجماعات الإرهابية، وترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة في عقول الناشئة والشباب، وكيفية التصدى للادعاءات المسيئة للإسلام، والمذهب الوسطي المعتدل الذي يرعى حقوق الدين ويحافظ على ثوابته، ونشر سماحة الإسلام من خلال الفكر الأزهري الصحيح.