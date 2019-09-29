"والي": كتاب الإسكان للرد على استفسارات "التصالح في مخالفات البناء" خطوة مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صدور كتاب وزارة الإسكان للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بإجراءات التصالح في مخالفات البناء "خطوة مهمة" لدعم عملية التنفيذ على أرض الواقع.

كانت وزارة الإسكان أعلنت الانتهاء من إصدار كتابٍ للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يتضمن الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول ‏قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح ‏وتقنين الأوضاع.

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وأوضح "والي" في بيان اليوم، أن صدور الكتاب يؤكد حرص الوزارة على توعية المواطن بكافة إجراءات التصالح فأتاحت هذا الكاتب في جميع المواقع الصحفية الالكترونية أمام جميع المواطنين والرأى العام، بالإضافة إلى ما قامت به الوزارة قبل ذلك ودشنت صفحة رسمية للجنة وزارة الإسكان، المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء".

وأشار إلى أن الهدف هو المصلحة العامة للجميع والحفاظ على ثروتنا العقارية وتقنين جميع أوضاع العقارات المخالفة وفقًا لقانون التصالح، بما يعود بعد ذلك بالنفع على الجميع واستكمال مشروعات البنية التحية المتوقفة في القرى والنجوع نتيجة عدم توافر اعتمادات مالية.

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